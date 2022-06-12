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Латвійський міністр побажав Росії у день її свята поразки у війні

Також міністр згадав про відмову від імперських амбіцій.

Латвійський міністр побажав Росії у день її свята поразки у війні
Эдгарс Ринкевич
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс побажав Росії у день її національного свята поразки у війні проти України.

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні Росія відзначає День Росії. Бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави", - написав міністр.

Нагадаємо, що 12 червня 1990 року у Москві ухвалили "декларацію про державний суверенітет" Росії. З 1992 року цю дату там називають як "День Росії".

Нагадаємо, що у Латвії розроблять закон про відчуження нерухомості Росії та Білорусі.

6 червня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення заборонити поширення в республіці 80 зареєстрованих у РФ телеканалів, які досі були доступні латвійським глядачам.

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