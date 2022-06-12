Латвійський міністр побажав Росії у день її свята поразки у війні

Також міністр згадав про відмову від імперських амбіцій.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс побажав Росії у день її національного свята поразки у війні проти України.

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні Росія відзначає День Росії. Бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави", - написав міністр.

Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства #ДеньРоссии2022 🇷🇺 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 12, 2022

Нагадаємо, що 12 червня 1990 року у Москві ухвалили "декларацію про державний суверенітет" Росії. З 1992 року цю дату там називають як "День Росії".

Нагадаємо, що у Латвії розроблять закон про відчуження нерухомості Росії та Білорусі.

6 червня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення заборонити поширення в республіці 80 зареєстрованих у РФ телеканалів, які досі були доступні латвійським глядачам.