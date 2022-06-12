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Німецький уряд вирішив прискорити експорт зерна з України

Для цього в Німеччині хочуть створить грошовий фонд. 

Німецький уряд вирішив прискорити експорт зерна з України

Федеративний уряд Німеччини обговорює створення фонду для закупівлі зернових контейнерів. У них планують перевозити українське зерно

Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Handelsblatt уповноваженого уряду із залізничних перевезень Міхаеля Тойрера.

"Ми робимо все можливе, щоб зерно можна було перевозити з України залізницею, щоб запобігти глобальному голоду", - заявив Тойрер.

Німці хочуть допомогти з наданням терміналів для навантаження зерна на українському кордоні.

Тойрер також додав, що з 23 млн тонн зерна, яке знаходиться в Україні, за допомогою залізниці в найкращому разі вдасться вивезти 10 млн тонн.

Як раніше повідомлялось, на думку міністра сільського господарства Німеччини Джема Оздеміра, Україні не можна довіряти президенту РФ у його заявах щодо безпечного проходу для зернових суден з українських портів. 

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