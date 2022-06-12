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Інформація про великі черги за російськими паспортами в Херсоні - фейк, - ОК “Південь”

Херсонці здебільшого ігнорують примусову паспортизацію.

Інформація про великі черги за російськими паспортами в Херсоні - фейк, - ОК “Південь”
Фото: RJA1988/Pixabay

Російські колаборанти поширюють фейкову інформацію про те, що в Херсоні черга за паспортами РФ сягає 4 тисячі осіб.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”. 

“Насправді ж, лише понад 20 посіпак окупаційної влади отримали так звані “квитки на втечу”, - повідомили в ОК “Південь”.

Також у пресслужбі зазначили, що на окупованій Херсонщині розгорнуто програму святкування т. зв. дня Росії з урочистостями та масовими заходами. За наявною інформацією, окупаційні війська готують провокаційні обстріли скупчень людей з подальшим звинуваченням ЗСУ.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ знищена російська самохідна артустановка, самохідна крупнокаліберна гармата артилерії «Піон» і 11 рашистів.

Водночас чотири надводних кораблі, два підводних човни, споряджені крилатими ракетами, та чотири ВДК росіян блокують судноплавство в Чорному морі

 

Нагадаємо, російських окупантів разом із сім'ями переселяють у захоплений Херсон та інші міста області.

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