Російські колаборанти поширюють фейкову інформацію про те, що в Херсоні черга за паспортами РФ сягає 4 тисячі осіб.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

“Насправді ж, лише понад 20 посіпак окупаційної влади отримали так звані “квитки на втечу”, - повідомили в ОК “Південь”.

Також у пресслужбі зазначили, що на окупованій Херсонщині розгорнуто програму святкування т. зв. дня Росії з урочистостями та масовими заходами. За наявною інформацією, окупаційні війська готують провокаційні обстріли скупчень людей з подальшим звинуваченням ЗСУ.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ знищена російська самохідна артустановка, самохідна крупнокаліберна гармата артилерії «Піон» і 11 рашистів.

Водночас чотири надводних кораблі, два підводних човни, споряджені крилатими ракетами, та чотири ВДК росіян блокують судноплавство в Чорному морі.

Нагадаємо, російських окупантів разом із сім'ями переселяють у захоплений Херсон та інші міста області.