Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, - Резніченко

Російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області - Синельниківський та Криворізький.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облвійськадміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

“У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок”, - повідомив Резніченко.

Він додав, що в Зеленодольській громаді сталося займання в міському парку, по якому ударили з “Ураганів”.

Вогонь рятувальники загасили, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, уночі 11 червня російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів двоє людей поранені, вони в лікарні.