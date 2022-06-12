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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, - Резніченко

Унаслідок обстрілу загинула жінка.

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, - Резніченко
Фото: dnipro.tv

Російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області - Синельниківський та Криворізький. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської облвійськадміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

“У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок”, - повідомив Резніченко. 

Він додав, що в Зеленодольській громаді сталося займання в міському парку, по якому ударили з “Ураганів”. 

Вогонь рятувальники загасили, на щастя, обійшлося без постраждалих. 

Нагадаємо, уночі 11 червня російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів двоє людей поранені, вони в лікарні.

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