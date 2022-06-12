На Київщині планують створити музеї, присвячені російській окупації

Для цього представники влади відвідали постраждалі від російських окупантів території.

Влада Київської області готує концепт розбудови меморіальних комплексів та музеїв, присвячених страшним подіям окупації Київщини російськими окупантами.

Про це повідомила пресслужба Київської облвійськадміністрації (КОВА).

“Київщина одна з перших постраждала від навали загарбників. Те, що коїли в області рашисти, повинен знати весь світ. Це жахлива правда, та її має знати кожен. Ми повинні показати всім, якою ціною виборюється свобода та наше бажання жити в незалежній Україні”, – розповіла очільниця управління туризму КОВА Анна Куценко.

Крім музеїв та меморіальних комплексів, планують створити і туристичні маршрути пам’яті війни.

Очільниця Держагентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів та начальниця управління туризму КОВА Анна Куценко відвідали Бородянку, Ірпінь, а також місця масового поховання мирних жителів Бучі, вбитих під час окупації.

Нагадаємо, майже 45 тисяч заявок на відшкодування знищеного та пошкодженого російськими окупантами майна надійшло через Дію від жителів Київської області.