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В Рубіжному на Луганщині ЗСУ накрили вогнем командний пункт окупантів

Командний пункт був облаштований чеченцями.

В Рубіжному на Луганщині ЗСУ накрили вогнем командний пункт окупантів
Фото: Скріншот з відео

Військові ЗСУ вдало обстріляли командний пункт, який чеченські бойовики обладнали в Рубіжному.

Про це повідомив голова Луганської облвійськадміністрації Сергій Гайдай.

“Що стосується наших спецпризначенців та артилеристів – так, така робота проводиться. Ми маємо три таких факти їхньої злагодженої роботи. Це знищення бази “вагнерівців” у Стаханові. Там один тільки вижив. Це знищення командного пункту чеченців у Рубіжному – зараз ще з’ясовуємо втрати ворога. І знищення певної кількості російських військових, які намагалися провести нараду в Будинку хіміків”, - зазначив голова Луганщини.

Нагадаємо, російські окупанти зруйнували другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом у Луганській області і продовжують потужно обстрілювати третій.

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