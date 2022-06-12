В Рубіжному на Луганщині ЗСУ накрили вогнем командний пункт окупантів

Військові ЗСУ вдало обстріляли командний пункт, який чеченські бойовики обладнали в Рубіжному.

Про це повідомив голова Луганської облвійськадміністрації Сергій Гайдай.

“Що стосується наших спецпризначенців та артилеристів – так, така робота проводиться. Ми маємо три таких факти їхньої злагодженої роботи. Це знищення бази “вагнерівців” у Стаханові. Там один тільки вижив. Це знищення командного пункту чеченців у Рубіжному – зараз ще з’ясовуємо втрати ворога. І знищення певної кількості російських військових, які намагалися провести нараду в Будинку хіміків”, - зазначив голова Луганщини.

Нагадаємо, російські окупанти зруйнували другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом у Луганській області і продовжують потужно обстрілювати третій.