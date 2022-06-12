Для Росії новий наступ на Миколаїв закінчиться провалом, - генерал Марченко

Початок нового російського наступу на Миколаїв став би "дорогою в один бік" і скінчився б для РФ провалом.

Про це заявив екскомандувач оборони Миколаєва генерал-майор Дмитро Марченко, повідомляють Крим.Реалії.

Марченко стверджує, що для взяття Миколаєва Росії доведеться "зняти з усіх напрямків усі свої війська" і вже цим ударним угрупуванням спробувати прорвати українську оборону.

Генерал вважає, що це "утопія", і навіть якщо Росії вдасться створити таке угруповання, це "не один день боїв".

"Будь-який командир з того боку розуміє, що якщо вони тоді "з коліс" не змогли це зробити, то зараз, коли там позиційна оборона, коли там пристріляна кожна ділянка, коли все заміновано, ну – це йти в один бік", – сказав Марченко.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, Росія все ще збирається захопити Миколаїв та підготуватися до наступу на Одесу.