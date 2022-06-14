У Німеччині занепокоєні використанням Росією заборонених боєприпасів проти України

Втім, в уряді Німеччини чекають на підтвердження цієї інформації.

Ті, хто відповідає за використання в Україні заборонених боєприпасів, мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на брифінг представників федерального уряду Німеччини.

“Ми взяли до уваги ці повідомлення та спостерігаємо за тим, про що повідомляється, з великим занепокоєнням… Як тільки ці дані будуть підтверджені, відповідальні мають бути притягнуті до відповідальності та до суду”, - заявив Вольфганг Бюхнер, коментуючи доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International про обстріли житлових районів Харкова забороненими касетними боєприпасами та некерованими ракетами .

Він додав, що в Харкові були вбиті сотні людей.

Крім того, представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер додав, що “в попередні дні та тижні неодноразово надходила інформація, що росія в багатьох областях не дотримується гуманітарного міжнародного права”.

Нагадаємо, щонайменше 183 факти застосування військовими РФ касетних боєприпасів під час війни в Україні розслідують правоохоронці. Ці боєприпаси заборонені міжнародним гуманітарним правом.