Ще одна громада Київщини заборонила діяльність УПЦ МП

Тепер московський патріархат заборонено на Бориспільщині.

Фото: Бориспіль для всіх

Сьогодні депутати Бориспільської міськради призупинили діяльність УПЦ МП на території громади.

Про це повідомила facebook-спільнота “Бориспіль для всіх”.

"За" таке рішення проголосували 29 голосів, жоден не був відданий проти, також ніхто не утримався.

Відповідно до рішення, на території громади буде встановлено охорону об'єктів нерухомості церковних громад УПЦ МП і введено особливий режим їхньої роботи.

Термін дії заборони - на весь період воєнного стану.

Нагадаємо, депутати Переяславської міської ради заборонили на території громади Українську православну церкву Московського патріархату. Раніше таке ж рішення прийняли депутати міськради Кагарлику та Броварів.