Поклонська отримала посаду у російській Генпрокуратурі

Наталію Поклонську, звільнену з посади заступниці голови Росспівробітництва, призначено на посаду радника генпрокурора РФ Ігоря Краснова.

Про це вона повідомила у Telegram-каналі.

"Тепер займатимуся виконанням поставлених генеральним прокурором Росії завдань відповідно до Федерального закону "Про прокуратуру РФ", - заявила вона.написала Поклонська.

Вона також зазначила, що у зв'язку з новою посадою видаляє свої акаунти у всіх соцмережах.

"Мною припиняється ведення соціальних сторінок і будь-яка публічна діяльність. Для представників ЗМІ повідомляю, що за коментарями слід звертатися до прес-служби генпрокуратури РФ", - додала Поклонська.

Нагадаємо, Поклонська - колишня українська прокурорка, яка перейшла на сторону окупантів у 2014 році, стала прокурором півострова, а пізніше була обрана у Держдуму РФ.

У грудні минулого року київський суд надав дозвіл на затримання Наталії Поклонської. ЇЇ підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.1 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.4 ст.28, ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

У жовтні 2021 року президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську послом РФ у Республіці Кабо-Верде. Однак, на початку лютого 2022 Поклонську перевели на роботу в "Росспівробітництво".