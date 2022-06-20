Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapal

При цьому вона пропонує дозволити приймати ставки від гравців-нерезидентів України та впровадити на це пільгове оподаткування. За даними розслідувачів, отримавши можливість працювати з нерезидентами, 1XBet зміг би розширити свою діяльність та відмивати кошти від операцій, проведених за межами України.

Букмекерська мережа 1XBet, яка має російських кінцевих бенефіціарів, отримала під час війни ліцензію в Україні та намагається використовувати свій вплив для обходу санкцій в інших державах.

Про це йдеться у розслідуванні Ради економічної безпеки України (РЕБ) спільно з міжнародною розвідувальною спільнотою InformNapalm.

Мережа 1XBet працювала в Україні навіть до легалізації азартних ігор та прикривалися міскодингом – встановленням банком-еквайром ММС-коду торговця, що не відповідає виду його діяльності. Наприклад, у ПриватБанку платежі на рахунок цього сайту відображались як послуги ЖКГ.

"Офіційний" 1XBet був зареєстрований в Україні у 2021 році від імені ТОВ "Твоя беттінгова компанія". Юридично вона вважається не повʼязаною з компанією росіян нічим, окрім бренду.

"Саме такого висновку дійшли спеціалісти КРАІЛ і видали ТОВ «Твоя беттінгова компанія» дві ліцензії – на ведення букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор в інтернеті. «Власник» у компанії один – Сергій Петрович Цибін. Цей дніпровський бізнесмен має і інші сумнівні активи. З ним та його родиною пов’язана низка підприємств в Україні та за кордоном", – зазначили розслідувачі.

1XBet – величезна розрізнена структура, складена із сотень компаній по всьому світу. Це багаторівнева система офшорних підприємств, переплетена між собою людьми, послугами та контрактами. За даними журналістів, юридично в цій групі немає єдиного кінцевого власника.

"Така система вибудовувалася півтора десятиріччя, щоб 1XBet мав змогу вести як легальну, так і нелегальну діяльність, а реальні власники були захищені від претензій державних структур та діяльності правоохоронців різних країн", – стверджують в InformNapalm.

Однак кінцеві власники цього бізнесу все ж існують – це троє росіян, а саме Роман Сєміохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін. Перша беттінгова платформа 1XBet була створена ними в російському Брянську.

Фото: informnapalm.org Семіохін

Фото: informnapalm.org Каршков

"Сергій Каршков колись був головою брянського відділу МВС рф у боротьбі із кіберзлочинами, Роман Сєміохін – має спільний бізнес по розведенню кроликів із жінкою ексмера Брянська, депутата Брянської обласної думи, будівельного магната та єдинороса Ніколая Патова. Згодом Роман Сєміохін занурився у будівельну сферу. Місцеві ЗМІ писали, що він скупив більшу частину комерційної нерухомості в місті та став одним з найвпливовіших людей в цьому регіоні. А ще трохи пізніше, разом із колегами, був фігурантом кримінальної справи щодо діяльності 1XBet в росії. Зараз всі засновники нібито знаходяться в міжнародному розшуку", – зазначили журналісти.

Однак, за їхніми даними, насправді Сєміохін та Каршков живуть на Кіпрі та ведуть там бізнес. І не тільки беттінговий. Як і в Брянську, вони викупають на Кіпрі землю і займаються будівництвом. Зокрема, будують власний 22-поверховий офіс, де розміщуватимуться розробники 1XBet. Вони відкрито про це розповіли в інтервʼю Forbes.

У Росії ж вони зникли з кримінальної справи – тепер там фігурують тільки номінальні власники, які й потрапили до вʼязниці.

"Приводом для цього міг стати спонсорський контракт 1XBet з російським ФК «Динамо». Букмекери виклали за нього більше 500 млн рублів, хоча ринкова вартість такого контракту не перевищує 120 млн. Враховуючи, що ФК «Динамо» через ВТБ Банк належить силовим структурам рф, такий контракт є банальним хабарем, який вирішив проблеми власників 1XBet", – вважають журналісти.

Крім того, попри блокування сайтів 1XBet у РФ, без перешкод з боку правоохоронців та державного регулятора продовжує працювати інший продукт групи – 1хСтавка.

Бізнес росіян має проблеми у Великобританії і США, але в Україні ліцензію все ж таки отримав.

"Ще на етапі легалізації азартних ігор в Україні спеціалісти казали, що законопроєкт написаний в інтересах російських беттінгових та гемблінгових компаній. Зокрема під 1XBet. Його лобіюванням займався громадянин Латвії Борис Баум. Пізніше саме він став сірим кардиналом ринку азартних ігор України, за яким й досі залишається вирішальне слово в наданні ліцензій. Офіційно ж Борис Баум займає посаду першого заступника голови консультаційно-експертної ради КРАІЛ", – заявили розслідувачі.

За їхніми даними, Баум тісно повʼязаний з російським депутатом Держдуми, заступником голови цього органу і спецпредставником Путіна Олександром Бабаковим.

"Зв’язок Баума та Бабакова простежувався через структури російсько-української групи VS Energy, де Баум працював топменеджером. Її до 2021 року контролювали російські бізнесмени Олександр Бабаков, Євген Гінер та Михайло Воєводін. VS Energy в Україні контролює частину енергокомпаній. Це «Житомиробленерго», «Закарпаттяобленерго», «Кіровоградобленерго», «Херсонобленерго», «Рівнеобленерго», «Чернівціобленерго» та «Хмельницькобленерго»", – зазначили журналісти.

Важливим є ще одне імʼя – Михайла Спектора, який до 2015 року контролював практично всю діяльність російської групи в Україні і був президентом VS Energy. Був керівником Бориса Баума.

Михайло Спектор також пов’язаний із азартними іграми. Представники ринку розповідають, що він був партнером Pari Match на одному із проєктів в Африці.

"Саме Борис Баум допоміг встановити контакт між Сєміохіним, Каршковим та Михайлом Спектором, і тепер останній відповідає за успіх 1XBet в Україні і просуває інтереси російських засновників проєкту. Для роботи Спектор залучив Сергія Цибіна як номінального власника і керівника для юридичної особи ТОВ «Твоя беттінгова компанія», яка й мала отримати ліцензію під 1XBet. Процесом ліцензування займався юрист Сергій Тарасюк", – зазначили розслідувачі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії відверто російському бренду стало складніше зайти на український ринок.

"Щоб просунути питання ліцензії для 1XBet в КРАІЛ, Борис Баум розповів, що, отримавши ліцензію, вони зобов’язуються купити військові ОВДП на 500 млн грн. І це спрацювало. Вже 30 березня регулятор видав ТОВ «Твоя беттінгова компанія» ліцензії на букмекерську діяльність та організацію азартних ігор в інтернеті", – повідомили в InformNapalm.

Але, крім цього, від 1XBet була і ще одна пропозиція – дозволити приймати ставки від гравців-нерезидентів України і запровадити пільгове оподаткування для такої діяльності. За проведення грошей нерезидентів через українські компанії букмекер готовий платити в бюджет 3% від обороту та купляти ОВДП на 20% від прибутку.

"Здавалося б, ще одна ініціатива, націлена на економічний розвиток країни під час війни. Насправді ж така пропозиція – намагання закрити давній біль Сєміохіна і Каршкова, пов’язаний з діяльністю на різних ринках. Одна з найпопулярніших в світі ліцензій на гемблінгову діяльність – ліцензія Кюрасао. Вона існує двох типів: Master license и Sublicense. Перша дає можливість самостійно видавати Sublicense третім компаніям. 1XBet багато років безрезультатно намагається отримати Master license. Це суттєво обмежує можливості компанії в побудові сітки партнерських брендів. В якості альтернативи засновники 1XBet придумали іншу схему – заходити на нові легальні ринки та самостійно створювати собі умови, подібні до Master license. Саме така спроба зараз відбувається і в Україні. Отримавши можливість працювати з нерезидентами, 1XBet зміг би розширити свою діяльність по всьому світі і відмивати кошти від операцій, проведених за межами України. Надходження цієї пропозиції до КРАІЛ вказує на зв’язок українського 1XBet з Сєміохіним та Каршковим", – вважають вони.

За даними журналістів, Київська прокуратура підозрює ТОВ "Твоя беттінгова компанія" в шахрайстві і фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України. Відповідне провадження відкрито в квітні 2022 року.