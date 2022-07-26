Про що говорять останні тенденції на ринку праці

Один з важливих показників стану економіки, який уважно відслідковують з початку війни, це рівень зайнятості та безробіття в країні. Наприкінці лютого відбувся значний спад: хтось втратив роботу, хтось був вимушений піти на простій. Зараз, за п’ять місяців війни, ринок праці трохи адаптовується до нових реалій та починає пожвавлюватися. Втім у цих на перший погляд оптимістичних тенденціях є і негативні аспекти.

Фото: EPA/UPG

Ми не можемо оцінити стан ринку праці до кожного громадянина, але принаймні можемо спостерігати за трендами. Для цього є три основні джерела – це офіційна статистика, коли людина реєструється у центрі зайнятості і встає на облік по безробіттю, статистика основних порталів з пошуку роботи та соціологічні опитування.

Станом на 25 липня кількість офіційно зареєстрованих безробітних складає 301 тисяча осіб.

За місяць ця цифра скоротилась на 15,5 тисяч. Як не дивно, але навіть порівняно з початком війни офіційна кількість зареєстрованих безробітних осіб зменшилася на 4%.

Втім, на такі показники вірогідно вплинула зміна правил допомоги по безробіттю, а також зниження мотивації реєструватися серед чоловіків через побоювання (хоч і не виправдані) потенційної мобілізації.

Поза тим, знаю по кейсам мешканців Маріуполя, що Держзайнятості теж активно та ефективно допомагають працевлаштувати людей.

Проведені останнім часом опитування так само свідчать, що більше людей починають працювати.

Останнє опитування соціологічної групи Рейтинг в середині червня продемонструвало зменшення кількості непрацюючих до 35% порівняно з 53% у березні. Відповідно до опитування дослідницької платформи Gradus Research, проведеного в перших числах липня, менше респондентів потребують роботи – 37% проти 44% у травні (показник зменшився завдяки українцям, які лишилися вдома або переїхали закордон, найбільше роботи потребують ВПО)

Проблеми з працевлаштування в Україні демонструє інший показник – конкуренція за вакансію. Зараз він становить приблизно 22 вакансії на 1000 осіб. Це у 2,4 рази менше, ніж на початку війни, та у 3,2 рази менше, ніж рік тому.

Щодо даних порталів з пошуку роботи, то на Work.ua станом на 26 липня співвідношення попиту-пропозиції праці становило приблизно 7 кандидатів на вакансію. На іншому ключовому українському порталі Rоbota.ua станом на 18 липня цей показник сягнув 11 кандидатів на вакансію.

Це ще більше, ніж було в цей період в минулому році, але порівняно з кінцем червня конкуренція знизилася.

Втім, конкуренція за робоче місце дуже нерівномірна та залежить від регіону. Дані кадрового порталу grc.ua свідчать про значне зменшення конкуренції на вакансію лише у західних областях та певне зниження у Києві та області. Останнє дослідження ЕВА також демонструє непогані тенденції в західних областях: 60% опитаних компаній збільшують зарплату працівникам, а 40% наймають нових працівників

Але в загальних опитуваннях по країні тренди не такі райдужні. За результатами опитування порталу Robota.ua, 34,1% опитаних роботодавців незаплановано скорочує найм нових працівників, а 26,2% зупинили набір нових кадрів до кінця року. При цьому, 58,9% опитаних підприємств вже скоротили штат: найбільше у сферах логістики, медицини, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, маркетингу та торгівлі.

Тому інформування про найменш забезпечені кадрами сфери та профорієнтація залишаються дуже важливими для працевлаштування українців.