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В Одесі затримали правоохоронця і його спільників, які напали на жителя і викрали в нього 200 000 доларів

Зловмисникам повідомили про підозру.

В Одесі затримали правоохоронця і його спільників, які напали на жителя і викрали в нього 200 000 доларів
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

Затримали і повідомили про підозру правоохоронцю та двом його спільниками, які напали на одесита і викрали в нього 200 000 доларів.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

"До правоохоронних органів надійшла інформація про те, що троє чоловіків, з метою збагачення, планують напад на мешканця Одеси, який найближчим часом отримує у банківській установі велику суму коштів для придбання нерухомості. Зловмисники, дочекавшись коли потерпілий зняв з рахунку 200 000 доларів США, напали на нього у під’їзді будинку та побили. Забравши гроші, спільники спробували втекти з місця злочину на власному авто, проте були затримані правоохоронцями", – розповіли в прокуратурі.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Під час обшуків за місцем мешкання у зловмисників вилучили вогнепальну зброю та мобільні телефони.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

За інформацією СБУ, грабежами займалося злочинне угруповання підсанкційного "злодія в законі" на прізвисько "Антимос"

"Діяльність всієї банди координував один із впливових представників кримінального світу – «злодій в законі» на прізвисько "Антимос". Через внесення до санкційного списку РНБО йому було заборонено в’їзд до нашої держави. Тож він керував злочинною діяльністю з території однієї з країн Близького Сходу, де нещодавно помер", - розповіли в спецслужбі.

Зловмисники тероризували мешканців півдня України, "вибивали" гроші з місцевих підприємців. Якщо ж останні відмовлялися платити, зловмисники застосовували до жертв психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Крім цього, учасники банди причетні до викрадення і катування людей з метою отримання викупу. Незаконно отримані кошти йшли для наповнення "злодійської каси" та підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі.

За інформацією СБУ, лідери угруповання намагалися поширити свій злочинний вплив на причорноморський регіон. Для цього залякували людей і вчиняли розбійні напади з особливою жорстокістю.

В угруповання входило декілька жителів Одеси, зокрема, кримінальників, яких раніше притягали до відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Після затримання зловмисникам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Підозрюваним інкримінують скоєння грабежу, вчиненого в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 186 КК України).

Нагадаємо, раніше в Києві викрили і затримали колишніх працівників правоохоронних органів, які пограбували сховище поштових відправлень ДП "Спецзвʼязок".

На Полтавщині судитимуть ексначальницю пошти, яка привласнила понад третину мільйона пенсійних і соціальних виплат.

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