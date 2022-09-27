​Палата громад парламенту Канади засудила фейкові “референдуми” Росії

“Територія України є такою, яка була визнана на час Будапештського меморандуму, та включає Крим та Донбас”.

Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових “референдумів”, які Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це повідомила у Facebook посол України в Канаді Юлія Ковалів.

Згідно з повідомленням, палата громад парламенту Канади декларує, що вона ніколи не визнає легітимність цих референдумів.

Палата громад також підтверджує, що територія України є такою, яка була визнана на час Будапештського меморандуму та включає Крим та Донбас, які Росія незаконно окупувала в 2014 році.

“Закликає уряд Канади надавати додаткову підтримку Україні до повернення всіх українських територій під суверенний контроль українського уряду, в тому числі через посилення санкцій проти Росії та надання додаткової військової, гуманітарної та фінансової допомоги”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив злочини російських військових в Ізюмі Харківської області.