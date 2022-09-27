​Палата громад парламенту Канади засудила фейкові “референдуми” Росії

Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових “референдумів”, які Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях.
Про це повідомила у Facebook посол України в Канаді Юлія Ковалів.
Згідно з повідомленням, палата громад парламенту Канади декларує, що вона ніколи не визнає легітимність цих референдумів.
Палата громад також підтверджує, що територія України є такою, яка була визнана на час Будапештського меморандуму та включає Крим та Донбас, які Росія незаконно окупувала в 2014 році.
“Закликає уряд Канади надавати додаткову підтримку Україні до повернення всіх українських територій під суверенний контроль українського уряду, в тому числі через посилення санкцій проти Росії та надання додаткової військової, гуманітарної та фінансової допомоги”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив злочини російських військових в Ізюмі Харківської області.