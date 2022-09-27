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​Палата громад парламенту Канади засудила фейкові “референдуми” Росії

“Територія України є такою, яка була визнана на час Будапештського меморандуму, та включає Крим та Донбас”.

​Палата громад парламенту Канади засудила фейкові “референдуми” Росії

Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових “референдумів”, які Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це повідомила у Facebook посол України в Канаді Юлія Ковалів.  

Згідно з повідомленням, палата громад парламенту Канади декларує, що вона ніколи не визнає легітимність цих референдумів.

Палата громад також підтверджує, що територія України є такою, яка була визнана на час Будапештського меморандуму та включає Крим та Донбас, які Росія незаконно окупувала в 2014 році.

 

“Закликає уряд Канади надавати додаткову підтримку Україні до повернення всіх українських територій під суверенний контроль українського уряду, в тому числі через посилення санкцій проти Росії та надання додаткової військової, гуманітарної та фінансової допомоги”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив злочини російських військових в Ізюмі Харківської області.

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