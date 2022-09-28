Синдром Щекавиці
Синдром Щекавиці
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора росіяни вбили п’ятьох і поранили десятьох цивільних на Донеччині

З початку повномасштабної військової агресії РФ у Донецькій області загинули 895 людей.

Учора росіяни вбили п’ятьох і поранили десятьох цивільних на Донеччині
Наслідки обстрілів на Донеччині, ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Минулої доби росіяни вбили п’ятьох і поранили десятьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 27 вересня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини: чотирьох – у Курахівці та одного – у Бахмуті. Ще 10 людей отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.

З 24 лютого по 28 вересня від дій російських окупантів загинули 895 людей на Донеччині, 2 267 дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне на Донеччині. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також