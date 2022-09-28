Учора росіяни вбили п’ятьох і поранили десятьох цивільних на Донеччині

З початку повномасштабної військової агресії РФ у Донецькій області загинули 895 людей.

Минулої доби росіяни вбили п’ятьох і поранили десятьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 27 вересня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини: чотирьох – у Курахівці та одного – у Бахмуті. Ще 10 людей отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.

З 24 лютого по 28 вересня від дій російських окупантів загинули 895 людей на Донеччині, 2 267 дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне на Донеччині.