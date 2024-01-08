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Зеленський: У січні можуть посилити ППО і роботу з партнерами щодо дронів

Також триває робота над новими санкціями проти РФ.

Зеленський: У січні можуть посилити ППО і роботу з партнерами щодо дронів
Фото: Офіс президента

У січні можуть посилити українську протиповітряну оборону і співпрацю з партнерами щодо дронів.

Про це у вечірньому відеозверненні 8 січня повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні нараду щодо нашої подальшої міжнародної роботи – цей місяць буде насиченим із погляду нашої зовнішньої політики. Багато кроків буде, і я впевнений: зможемо посилити нашу державу. Нашу ППО. Нашу роботу з партнерами щодо дронів. А також щодо санкцій проти Росії – як тих, що вже застосовані… Життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що триває робота над новими санкціями проти країни-агресора. Також працюють, щоб наблизити "реальні рішення для використання в інтересах України та згодом – конфіскації російських активів для відновлення справедливості". 

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