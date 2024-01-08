Через негоду на Авдіївському напрямку росіяни зменшили кількість артобстрілів, але використовують керовані авіабомби

Військові очікують, що через похолодання буде більше загарбників, які здаватимуться у полон.

На Авдіївському напрямку росіяни зменшили кількість артилерійських обстрілів.

Про це в етері телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Ми це списуємо на погодні умови, тому що не в повному об'ємі можуть працювати безпілотники, стало досить холодно. Артилерійські обстріли знизились з поза тисячі позавчора до 617 за добу", - сказав Штупун.

Він додав, що також зменшилася кількість штурмів. "Якщо порівнювати, раніше було 50-60 штурмів за добу, зараз вони провели 25", - сказав речник пресцентру.

Натомість окупанти продовжують завдавати авіаударів, зокрема, керованими авіаційними бомбами, зафіксовано 31 такий випадок, додав Штупун.

Також окупанти здаються в полон. Лише за 7 січня близько 10 загарбників склали зброю. А за останній місяць таких випадків, зауважив речник, було близько сотні. Через похолодання кількість охочих здатися може зрости.