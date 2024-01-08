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Внаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині поранення отримали 6 осіб

Також у Дніпровському районі уламками збитої ракети знищені 2 господарські споруди, побиті приватний будинок та авто.

Внаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині поранення отримали 6 осіб
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні російські окупаційні війська неодноразово обстрілювали Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів Криворіжжя постраждали 6 осіб.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що у Кривому Розі, крім торговельного центру, пошкоджене підприємство, дві школи, магазин, медичний та реабілітаційний заклади, дитсадок, колії та контактна мережа трамваю. 

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Також пошкодження отримали 24 приватні будинки, один з них розбитий вщент.

У Лозуватській громаді понівечені 10 осель, одна зруйнована. 

Крім того, у Дніпровському районі уламками збитої ракети знищені 2 господарські споруди, побиті приватний будинок та авто.

Сьогодні ж росіяни двічі обстрілювали Нікополь з важкої артилерії. Люди не постраждали. 

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