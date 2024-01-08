Оператори 3-го окремого полку ССО на Донецькому напрямку виявили російський комплекс радіоелектронної боротьби “Тірада-2”.
Про це повідомила пресслужба Командування сил ССО.
“Визначивши координати ворожої цілі, оператори ССО навели на неї вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок точного вогневого ураження комплекс РЕБ знищено вщент”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що знищений комплекс призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Розробку комплекса росіяни завершили восени 2018 року. Незабаром, навесні 2019 року, “Тірада-2” зафіксували на території окупованої Луганської області.
- 6 січня воїни-розвідники знищили 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир-С1” у Бєлгородській області.
- Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" уразили ворожий РЕБ, який заважав їм якісно працювати. Після цього другим вильотом дрона-камікадзе прикордонники знищили комплекс спостереження “Муром-М”.