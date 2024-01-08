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Українські захисники знищили російський комплекс орбітального подавлення супутників “Тірада-2”

Розробку цього комплекса росіяни завершили восени 2018 року. 

Українські захисники знищили російський комплекс орбітального подавлення супутників “Тірада-2”
Фото: kyivpost

Оператори 3-го окремого полку ССО на Донецькому напрямку виявили російський комплекс радіоелектронної боротьби “Тірада-2”.

Про це повідомила пресслужба Командування сил ССО.

“Визначивши координати ворожої цілі, оператори ССО навели на неї вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок точного вогневого ураження комплекс РЕБ знищено вщент”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що знищений комплекс призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Розробку комплекса росіяни завершили восени 2018 року. Незабаром, навесні 2019 року, “Тірада-2” зафіксували на території окупованої Луганської області.

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