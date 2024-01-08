На Чернігівщині затримали адвокатку за підозрою в організації отримання статусу непридатного до військової служби

Поліцейські Чернігівської області підозрюють 36-річну адвокатку в тому, що вона на системній основі допомагала чоловікам призовного віку отримати статус непридатного до військової служби.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Чернігівській області.

“Заручившись підтримкою членів ВЛК одного з медичних закладів, фігурантка вимагала від військовозобов’язаних від 6000 до 7000 доларів неправомірної вигоди за оформлення необхідних документів”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали адвокатку під час отримання 200 тис. гривень хабаря за проходження медичного обстеження ВЛК. Після комісії чоловік мав отримати висновок про непридатність.

Також, повідомляє поліція, в автомобілі жінки вилучили ще 8 тис. доларів. В ході слідства задокументовані численні факти протиправної діяльності.

Жінкці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

Наразі продовжується встановлення усіх осіб, причетних до протиправних дій.