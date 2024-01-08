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За день росіяни здійснили 18 обстрілів Сумщини

В області внаслідок російських обстрілів пролунало більше 60 вибухів.

За день росіяни здійснили 18 обстрілів Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 8 січня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, під час яких зафіксували 61 вибух.

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Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни завдали ударів з мінометів, артилерії та FPV дронами.

Середино-Будську, Есманьську, Миропільську, Шалигинську, Великописарівську та Юнаківську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Крім того, з артилерії окупанти обстріляли Білопільську громаду.

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