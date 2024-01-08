За день росіяни здійснили 18 обстрілів Сумщини

В області внаслідок російських обстрілів пролунало більше 60 вибухів.

Сьогодні, 8 січня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, під час яких зафіксували 61 вибух.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни завдали ударів з мінометів, артилерії та FPV дронами.

Середино-Будську, Есманьську, Миропільську, Шалигинську, Великописарівську та Юнаківську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Крім того, з артилерії окупанти обстріляли Білопільську громаду.