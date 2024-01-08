М109 перебуває на озброєнні понад 40 країн, чимало з них створили свої власні модифікації САУ.

Українські військові показали роботу самохідної артилерійської установки М109 на Бахмутському напрямку.

M109 - відома на ринку зброї американська самохідна артустановка. За майже 70 років вона зазнала 18 вдосконалень і стала наймасовішою у світі. М109 перебуває на озброєнні понад 40 країн, чимало з них створили свої власні модифікації САУ.

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Наприклад, для України Великобританія викупила бельгійські самохідні гаубиці M109A4BE, модернізовані у 2008 році. А Норвегія передала нашій державі понад два десятки САУ M109A3GN.

Серед переваг цієї установки - наявність системи захисту від зброї масового ураження, покращений механізм горизонтального наведення гармати, 360-градусний поворот башти і хороший діапазон підйому ствола - від -5° до +75°. Також САУ має напівавтоматичний завантажувач снарядів (SAL).

Українські Збройні Сили можуть використовувати ці артсистеми для ефективної контрбатарейної боротьби.