Джошуа активував пункт контракту про реванш з Усиком

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що Ентоні Джошуа вже активував опцію реваншу з українцем.

За його словами, другий поєдинок, найімовірніше, відбудеться в лютому-березні наступного року.

"Реванш був прописаний у контракті, він уже активований, у принципі, стороною Джошуа. Але я пам'ятаю, як ми обговорювали з Олександром питання реваншу - він не засмутився, навпаки, зрадів. Сказав: 'Поб'ю Антоху двічі'. У нас є обмеження по часу, в рамках якого має відбутися реванш, і ті дати, які Гірн (промоутер Джошуа, - LB.ua) приблизно оголосив на пресконференції (лютий-березень), - це дійсно так", - заявив Красюк YouTube-каналу USYK17.

"Зима, "Олімпійський" (НСК, - LB.ua), лютий - може, якби було +20, було б комфортно. Я згадую перший поєдинок Усика на стадіоні "Арена Львів", жовтень, і температурка там була ну така - +5. Біля рингу було сидіти некомфортно. Ми хочемо, щоб в Україні відбувалися події такого масштабу. Зробимо все, що від нас залежить, для популяризації такого виду спорту", - зазначив промоутер.