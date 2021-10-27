РУСАДА підтримало антидопінгове агентство України, звинувачене WADA у порушенні кодексу

Виконувач обов'язків глави Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Михайло Буханов прокоментував новину, що Національну антидопінгову організацію України (NADC) підозрюють у порушенні кодексу Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

"Українському антидопінговому центру хочеться побажати стійкості. Всесвітнє агентство запізно демонструє міжнародну поліцейську неупередженість на їхньому прикладі після низки реакційних дій щодо РУСАДА. На жаль, це не має нічого спільного із заходами антидопінгового правопорядку. Схема примітивна: інформатор – доповідь – ЗМІ", - цитує інтерв'ю Буханова "Матч ТВ" championat.com.

"Янгеру (голові департаменту розслідувань WADA Гюнтеру Янгеру. - LB.ua) варто вигадати щось інше, більше уваги звертати на якість матеріалу та інформаторів, та й узагалі поміняти гештальт. Українцям бажаю найближчим часом провести внутрішнє розслідування та виробити міцну правову стратегію захисту", - заявив Буханов.