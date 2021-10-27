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Оголошено дату церемонії включення Володимира Кличка до Міжнародної зали боксерської слави

Захід перенесли на рік.

Оголошено дату церемонії включення Володимира Кличка до Міжнародної зали боксерської слави
Володимир Кличко
Фото: Макс Требухов

Оголошено дату урочистої церемонії включення колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Володимира Кличка до Міжнародної зали боксерської слави.

Офіційний захід, під час якого до Зали слави включать представників класів 2020, 2021 та 2022 років, пройде 9-12 червня наступного року в Канастоті, штат Нью-Йорк, повідомляє sportarena.com. Квитки на церемонію надійдуть у продаж 1 листопада.

Кличка обрали для включення до Зали слави у грудні 2020 року. Церемонію запланували на 14 червня 2021 року, але перенесли.

Крім Кличка-молодшого, наступного року до Зали слави включать Флойда Мейвезера, Андре Ворда, Бернарда Гопкінса, Хуана Мануеля Маркеса і Шейна Мослі.

У Залі слави Володимир долучиться до свого брата Віталія, удостоєного такої честі у 2018 році.

Володимир Кличко (64-5, 53 KO) останній бій провів у квітні 2017 року, коли нокаутом програв Ентоні Джошуа. Українець вирішив не проводити реваншу проти британця і завершив кар'єру.

Григорій МухінГригорій Мухін
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