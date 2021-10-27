Час запровадити реальні покарання для урядів країн, які грають не за правилами, - голова WADA

Голова Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) Вітольд Банька виступив з промовою на VIII сесії Міжнародної конвенції ЮНЕСКО про боротьбу з допінгом у спорті, яка проходить у Парижі.

Наголосивши на важливості участі урядів у боротьбі з допінгом, функціонер запропонував запровадити реальні покарання для урядів країн, спортсменів яких спіймали на вживанні заборонених препаратів.

"Роль урядів країн у боротьбі з допінгом важко переоцінити. За допомогою законодавства, політики, нормативних актів, адміністративних процедур і фінансування вони можуть вживати заходів, недоступних спортивній спільноті або WADA. Зокрема, вони можуть сприяти тому, щоб обмежити доступність допінгових речовин, посилювати прикордонний контроль і фінансувати антидопінгові організації", - цитує свого керівника пресслужба.

"Спортсмени, які порушують правила, стикаються із серйозними наслідками. Те саме стосується антидопінгових організацій, спортивних федерацій і всіх підписантів Всесвітнього антидопінгового кодексу. Але не існує реального покарання урядам країн, які грають не за правилами. Я вважаю це найслабшою ланкою в системі. Час зайнятися цим питанням", – зазначив Банька.

"Ми повинні проявити рішучість, амбітність і зробити так, щоб з'явився механізм, який враховуватиме роль урядів у цій сфері. Усі ми: WADA, UNESCO та уряди – повинні співпрацювати, щоб заповнити цю прогалину", - заявив глава WADA.

Нагадаємо, WADA звинувачує Національне антидопінгове агентство України в порушенні кодексу.

Українських спортсменів можуть усунути від міжнародних змагань.

Директор Національного антидопінгового центру Іван Курліщук і його заступник Ярослав Кручек подали у відставку на тлі звинувачень WADA в порушенні кодексу організації.