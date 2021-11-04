"Червоні" знову виявилися сильнішими за "матрацників".

На "Енфілді" в присутності 51 тисячі глядачів "Ліверпуль" у рамках 4-го туру Ліги чемпіонів приймав "Атлетіко" і, як і два тижні тому в Мадриді, знову виявився сильнішим - 2:0.

Завдяки цій перемозі підлеглі Юргена Клоппа за два тури до завершення групової стадії турніру стали недосяжними для суперників з квартету В.

Огляд матчу "Ліверпуль" - "Атлетіко".

Додамо, що компанію мерсисайдцям по плей-оф напередодні також забезпечив "Аякс", який здобув вольову перемогу в Дортмунді над "Боруссією" – 3:1.

Щоправда, перше місце у групі С амстердамці ще не гарантували.

Раніше завдання вийти до 1/8 фіналу виконали "Баварія" та "Ювентус".

Огляд матчу "Боруссія" - "Аякс".