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Сімеоне знову не потисне руки Клоппу після матчу Ліги чемпіонів у Ліверпулі

Дієго має принципи.

Сімеоне знову не потисне руки Клоппу після матчу Ліги чемпіонів у Ліверпулі
Дієго Сімеоне і Юрген Клопп
Фото: Liverpool FC

Сьогодні завершується 4-й тур групового етапу Ліги чемпіонів.

Зокрема, у Ліверпулі "червоні" можуть гарантувати собі вихід у плей-оф, якщо обіграють мадридський "Атлетіко".

Перед поєдинком на "Енфілді" головний тренер гостей Дієго Сімеоне знову підтвердив, що після матчу не потисне руки колезі Юргену Клоппу.

При цьому аргентинець пояснив свою позицію.

"Я пояснив це ще після гри в Мадриді. Не люблю потискання рук після ігор, тому що завжди розумію, що емоції у тренерів різні.

В Англії це розглядається як джентльменський жест, але я не поділяю цієї думки, тому що мені не подобається брехня, яку вона містить", - заявив Сімеоне на передматчевій пресконференції.

"Не можу говорити про цю людину, бо я її не знаю. Я ціную, який він чудовий тренер і яку велику роботу зробив.

У мене немає думки щодо манери гри команди-суперника. У мене є лише принципи, яких я дотримуюсь. Між тренерами не може бути теплих стосунків", – переконаний аргентинський фахівець.

Нагадаємо, після першої гри, яка пройшла в столиці Іспанії і завершилася перемогою мерсисайдців (3:2), Сімеоне миттю рушив до підтрибунного приміщення, навіть не поглянувши на свого візаві.

Григорій МухінГригорій Мухін
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