Перед сьогоднішнім матчем з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів "Реал" стоїть на порозі історичного досягнення

Сьогодні на "Сантьяго Бернабеу" в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів відбудеться матч між "Реалом" і "Шахтарем".

Перед цим поєдинком "Королівський клуб" стоїть на порозі знакового досягнення – "Реал" може стати першим клубом в історії Ліги чемпіонів, який заб'є 1000 голів у турнірі. Наразі до круглої цифри підлеглим Карло Анчелотті не вистачає гола.

Їхніми найближчими переслідувачами є мюнхенська "Баварія" з 759 голами, "Барселона" (653) та "Манчестер Юнайтед" (524).

Початок поєдинку о 19:45.

Додамо, що зустріч першого кола завершилася впевненою перемогою "Реала" - 5:0.