Украина завоевала третье "золото" Европейских игр

На II Европейских играх, которые проходят в Минске, копилка сборной Украины пополнилась еще одной золотой наградой.

В турнире по самбо Анастасия Сапсай в весовой категории свыше 80 кг со счетом 4:0 одолела в финале Елену Кебадзе из Грузии и выиграла для Украины третью золотую медаль на Играх.

Всего в первый день Европейских игр четыре украинские самбистки завоевали медали, при этом трое из них боролись в финале.

Анастасия Новикова в весовой категории до 48 кг со счетом 0:2 уступила "золото" россиянке Елене Бондаревой.

Елена Сайко также уступила (0:7) россиянке Екатерине Оноприенко в финале до 64 кг.

Наталия Смаль одержала победу в бронзовом финале в весовой категории до 72 кг, одолев со счетом 2:0 болгарку Цветелину Цветанову.

Ранее золотые медали завоевали дзюдоисты Дарья Белодед и Георгий Зантарая.