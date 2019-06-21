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"Барселона" предложила за Неймара 100 млн евро, Коутинью и еще одного игрока на выбор, - СМИ

Каталонцы полны решимости вернуть бразильца на "Ноу Камп".

"Барселона" предложила за Неймара 100 млн евро, Коутинью и еще одного игрока на выбор, - СМИ
Фото: EPA/UPG

"Барселона" продолжает попытки реподписать Неймара.

Каталонцы предложили за бразильца "Пари Сен-Жермен" 100 млн евро, а также включили в сделку Филиппе Коутинью, сообщает Sport.es.

Помимо этого, "Барселона" готова предоставить на выбор парижанам второго игрока - защитника Самуэля Умтити или полузащитника Ивана Ракитича.

Французский клуб пока не ответил на предложение каталонцев, но известно, что он хочет получить за Неймара 300 млн евро.

Ранее сообщалось, что капитан клуба Лионель Месси лично обговорил с руководством "блаугранас" камбэк Неймара.

Напомним, что летом 2017 года Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" за рекордные и по сегодняшний день 222 млн евро.

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