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Росія вивела підводний ракетоносій "Варшав'янка" на бойове чергування у Чорному морі

Українські сили протиповітряної оборони перебувають у постійній готовності.

Росія вивела підводний ракетоносій "Варшав'янка" на бойове чергування у Чорному морі
Субмарина проєкту "Варшавянка" (ілюстративне фото)
Фото: Вікіпедія

Росія знову вивела на бойове чергування у Чорному морі свій ракетоносій, який, ймовірно, може бути споряджений чоирма "Калібармі".

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"На бойове чергування в Чорному морі знову виведено ворожий ракетоносій. Підводний човен проекту "Варшав'янка" може бути споряджений 4 ракетами типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

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У командуванні зазначили, що українські сили протиповітряної оборони перебувають у постійній готовності. Українцям вони рекомендують дотримуватись правил реагування сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували три ворожі кораблі.

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