Росія вивела підводний ракетоносій "Варшав'янка" на бойове чергування у Чорному морі

Росія знову вивела на бойове чергування у Чорному морі свій ракетоносій, який, ймовірно, може бути споряджений чоирма "Калібармі".

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"На бойове чергування в Чорному морі знову виведено ворожий ракетоносій. Підводний човен проекту "Варшав'янка" може бути споряджений 4 ракетами типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, що українські сили протиповітряної оборони перебувають у постійній готовності. Українцям вони рекомендують дотримуватись правил реагування сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували три ворожі кораблі.