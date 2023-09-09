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У частині декларації G20 щодо агресії РФ проти України немає чим пишатися, – МЗС

Водночас Україна вдячна партнерам, які намагалися включили в документ "сильні формулювання".

У частині декларації G20 щодо агресії РФ проти України немає чим пишатися, – МЗС
Фото: МЗС України

Міністерство закордонних справ відреагувало на ухвалення учасниками "Великої двадцятки" підсумкової декларації. У відомстві зазначили, що "в частині щодо агресії Росії проти України G20 немає чим пишатися".

Про це заявив у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

"G20 ухвалила підсумкову декларацію. Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання. Водночас в частині щодо агресії Росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип «нічого про Україну без України» залишається ключовим як ніколи", – зазначив він.

Ніколенко опублікував "відредаговані" частини тексту декларації.

"Ось як могли би виглядати основні елементи тексту, щоб бути більш наближеними до реальності", – наголосив він.

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Нагадаємо, сьогодні в Індії стартував дводенний саміт Group of 20 – двадцяти найпотужніших економік світу. Лідери країн особисто приїхали на захід, але не президент РФ Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін. Саміт проходить у найбільшому індійському діловому комплексі "Бхарат Мандапам" у Нью-Делі. Україну на саміт не покликали, хоча він передбачає участь і тих держав, які не входять до G20. 

Учасники саміту "Великої двадцятки" ухвалили декларацію, в якій згадали про згубний вплив війни в Україні на світові процеси, однак не вказали, що саме РФ здійснила повномасштабне вторгння в Україну.

У декларації були знайдені компромісні формулювання у блоках, які стосуються війни РФ проти України, оскільки думки учасників саміту щодо війни в Україні розійшлися. Західні країни наполягали на різкому засудженні Росії у декларації, тоді як інші країни вимагали зосередитися на ширших економічних питаннях.

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