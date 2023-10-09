Порошенко на ПА НАТО закликав керівництво Альянсу запросити Україну на Вашингтонському саміті

«Ми всі маємо зрозуміти, що не буде миру на нашому континенті без членства України в НАТО».

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко під час виступу на ПА НАТО у Копенгагені закликав надати Україні на Вашингтонському саміті у наступному році запрошення в Альянс. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

У заступника Генсека НАТО Мірчі Джоане він запитав, якою є позиція НАТО і що треба терміново зробити Україні для позитивного рішення у Вашингтоні.

«Розпочну з так званої «втоми від України». Сьогодні вночі, кілька годин тому, я втратив свого друга, командира 206 батальйону Віталія Баранова. Його серце зупинилося в районі Лиману, на лиманському напрямку бойових дій. За цих обставин втома від України означала б втому від демократії, втому від свободи і врешті-решт втому від НАТО. Тому хочу підтримати слова про те, що допоки Україна має сили боротися, ніхто не має права на втому», – зауважив Порошенко.

«Що слід робити саме зараз? По-перше, не існує інших підходів НАТО щодо наступальної або контрнаступальної операції, окрім як за умови домінування у повітрі. Тому нам потрібні винищувачі F16 або шведські Gripen. Так само потрібен протиповітряний захист, далекобійні ракети та боєприпаси. Слід перевести економіку, найбільшу економіку світу, на військові рейки, у військовий режим, з тим, щоб перемогти Росію у протистоянні постачання зброї», – наголосив Петро Порошенко.

Він також закликав посилити санкції проти Росії, щоб нарешті відрізати її можливості фінансувати цю війну.

«Ми всі маємо зрозуміти, що не буде миру на нашому континенті без членства України в НАТО. Не існує жодного іншого ефективного механізму безпеки окрім НАТО. Членство України в Альянсі означатиме стабільну ситуацію у сфері безпеки на всьому континенті. Тож я хотів би запитати заступника Генерального секретаря: якими є ваші очікування від саміту НАТО у Вашингтоні в частині запрошення для України, адже ми маємо вікно можливостей для цього? Що має зробити Україна з тим, щоб пришвидшити відповідне рішення? Тим більше беручи до уваги, що зараз ми перебуваємо тут, у Копенгагені, і готові забезпечити відповідні реформи», – звернувся Порошенко до керівництва Альянсу.

Заступник Генсека НАТО Мірча Джоане відповів: «Не нехтуйте, як би це складно не було, внутрішніми структурними реформами. Розумію, як складно досягти більшої транспарентності у публічному житті держави. Як і забезпечити, щоб одночасно з протистоянням у кривавій війні ще й робити структурні реформи. Зрозуміло, що радити легко, однак це треба робити. Адже ці реформи потрібні вам не лише для того, щоб доєднатися до НАТО, але й для того, щоб зробити вашу економіку більш міцною, і більш міцним ваше суспільство».