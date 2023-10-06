Сергій Гайдай: "Інформаційна війна на Луганщині була повністю програна"

У перші роки після деокупації Луганщини та Донеччини на цих територіях має залишатися військово-цивільна адміністрація – через програну інформаційну війну не може бути мови про вибори, вважає колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай . Під час дискусійної панелі “Майбутнє українського Донбасу (в рамках спільного проєкту LB.ua й EFI Group “Нова країна”) він презентував своє бачення процесів після деокупації Донеччини та Луганщини.

Фото: Макс Требухов

“Білокуракинська, Сватівська, Старобільська, Новопсковська громади, окуповані в перші два дні після 24 лютого, виходили на майдани з українськими прапорами. І це чіткий маркер, що українська влада робила все правильно, але не на 100%”, – вважає Сергій Гайдай. На його думку, інформаційна війна на цій території “повністю програна”.

“З першого дня проїжджаючи лінію розмежування, по всіх населених пунктах, коли вмикаєш радіо, чуєш радіо “Звєзда”, “Побєда”, “Красная Армія”, “Росія” – що завгодно, крім українського контенту. З телебаченням так само. У сільській місцевості усе, на жаль, налаштоване на Росію: НТВ, “Пєрвий расійскій канал”, звідки вони черпали пропагандистську інформацію, скеровану проти України”, – стверджує ексглава Луганської ОВА. Саме тому після деокупації, додає він, на найближчі п’ять років має залишитися військово-цивільна адміністрація – не може бути й мови про жодні вибори.

“У 2021-му – за моєї каденції – правоохоронці знешкодили дві ДРГ, які складалися з хлопців 20–21-річного віку. Це жителі Луганської області, окупованої у 2014-му. Тобто з 14 років хлопцям промивали мізки, і через сім років вони прийшли нас убивати”, – розповідає Сергій Гайдай. І додає: "Це маркер. За 5–7 років ми так само зможемо щось зробити, щоб змінити свідомість людей, які там залишилися”.

Також він вважає обов’язковим ухвалення закону, який передбачає покарання для тих мешканців окупованих територій, які співпрацювали з ворогом.

“Якщо не буде закону, буде інший “закон”. 100%. У 2021 році ми побудували Дзвін пам'яті, але у пресрелізі написали “Дзвін примирення” – його майже знесли. Це був просто жах. А зараз наші вчителі, які евакуювалися з окупованої Луганщини, крім того, що вчать дітей, вечорами плетуть маскувальні сітки. І знають, що їхні колеги там (на тимчасово окупованих територіях. – Ред.) працюють у школах – вони ж їх розірвуть, коли повернуться. Тому закон на першому місці”, – вважає Гайдай.

Фото: Макс Требухов

Щодо економічної складової, ексочільник Луганської області впевнений, що зарано говорити про те, яких міст не відновлюватимуть, але погоджується з недоцільністю відбудови старої, ще радянської промисловості.

“У всьому потрібен здоровий глузд. Такий підхід дасть максимальний результат. Наприклад, “Азот” відновлювати в тому вигляді, в якому він був, немає сенсу – це радянська махіна, економічно невигідна. Але говорити зараз про те, що ми якісь населені пункти не будемо відновлювати, в жодному разі не можна”, – зазначає Гайдай і пропонує рухатися від великих міст до малих – тоді, мовляв, буде зрозуміло, потрібно якісь з них відновлювати чи ні.

Також погоджується з тезою чинного голови ОВА Артема Лисогора, що мешканці Луганщини, які евакуювалися на підконтрольну Україні територію, хочуть повернутися додому.

“180 тисяч луганчан роз'їхалися по всіх областях України. Перше і головне питання, яке мені ставлять ті, хто поїхав, якщо десь зустрічають: коли можна повернутися додому. Людей, які будуть готові повернутися, дуже багато. Плюс не забуваймо, що Європа скорочуватиме всі соціальні програми. Людей, які себе там знайшли, бізнесменів невеличкий відсоток, можливо, вони залишаться. Але величезна кількість людей без соцпакетів європейських повернуться”, – переконаний Сергій Гайдай.

І національна самоідентифікація має стати об’єднавчим фактором для всієї країни, а для цього треба відмовитися від фінансування культури за залишковим принципом. “Поки так триватиме, об’єднувати нас будуть тільки росіяни”, – резюмує колишній очільник ОВА.