Зеленський зустрівся в Іспанії з президентом Франції Макроном

Обговорили співпрацю в оборонній сфері та ситуацію в Чорноморському регіоні.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із французьким колегою Еммануелем Макроном у межах участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський розповів Макронові про ситуацію на фронті та потреби українських захисників. Під час зустрічі також ішлося про актуальні питання двосторонньої взаємодії в оборонній сфері. Президенти домовилися продовжити роботу з розширення спроможностей української системи ППО.

"Дякую, Еммануелю, що ти підтвердив усе, про що ми раніше домовлялися. Тепер можемо перейти до реалізації цих домовленостей", – сказав Зеленський.

Також співрозмовники обговорили шляхи покращення безпекової ситуації в Чорноморському регіоні, захист Одещини та української портової інфраструктури.

Нагадаємо, 5 жовтня Зеленський прибув до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти. Заплановані двосторонні зустрічі, на яких, зокрема, будуть домовлятись про посилення ППО України. Президент, зокрема, провів результативну зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи.

На інавгураційній пленарній сесії саміту Зеленський закликав не дати Росії "заморозити" війну в Україні. Інакше це дозволить РФ відновити свої сили і напасти у 2028-му на інші держави.