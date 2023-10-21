«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
Збройні сили знищили за добу ще 1 380 окупантів та 55 танків ворога, – Генштаб
Збройні сили знищили за добу ще 1 380 окупантів та 55 танків ворога, – Генштаб
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
ГоловнаСуспільствоВійна

Харківщина під ворожими обстрілами. Є постраждалий

Минулої доби окупанти обстріляли три райони Харківщини.

Харківщина під ворожими обстрілами. Є постраждалий
Фото: Олег Синєгубов

Впродовж минулої доби під ворожий обстріл потрапили населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Серед мирного населення є постраждалі, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілу с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено 2 будинки, господарські будівлі. Був поранений і госпіталізований цивільний чоловік 39 років", –  написав Синєгубов.

Крім того, під ворожими ударами перебували Вовчанськ, Огірцеве та Гатище Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп'янського району та інші населені пункти.

За минулу добу росіяни здійснили 57 обстрілів, випустивши по Херсонщині 322 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. Внаслідок атаки постраждали цивільні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies