Харківщина під ворожими обстрілами. Є постраждалий

Впродовж минулої доби під ворожий обстріл потрапили населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Серед мирного населення є постраждалі, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілу с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено 2 будинки, господарські будівлі. Був поранений і госпіталізований цивільний чоловік 39 років", – написав Синєгубов.

Крім того, під ворожими ударами перебували Вовчанськ, Огірцеве та Гатище Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп'янського району та інші населені пункти.

За минулу добу росіяни здійснили 57 обстрілів, випустивши по Херсонщині 322 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. Внаслідок атаки постраждали цивільні.