Зимові шини, побутова техніка, новорічні іграшки та посуд: що купують українці на Black Friday 2023

В перші дні акції Чорна п’ятниця продажі товарів у мережі Епіцентр зросли більш ніж на третину. Найбільше українці витрачають на побутову хімію, посуд, автотовари, техніку та електроніку і товари для свят.

Цьогорічний Black Friday в мережі Епіцентр та онлайн-магазині epicentrk.ua розпочалася 18 листопада. Вже перші дні акції продемонстрували підвищений ажіотаж на товари зі знижками, які сягають 70%. За даними аналітики компанії, тільки за перші два дні Чорної п’ятниці (18-19 листопада), товарообіг Епіцентру зріс майже на 34% у порівнянні з аналогічним періодом жовтня.

Найбільше коштів українці витрачали на побутову техніку та електроніку (телевізори, пралки, холодильники, пилосмоки, мікрохвильовки, кавоварки), побутову хімію (туалетний папір, серветки, засоби для прання та миття посуду, інвентар для прибирання), посуд (сковороди, каструлі, кухонні аксесуари, тарілки), автотовари (зимові шини, омивачі, акумулятори) і товари для свят (новорічні іграшки та прикраси, ялинки тощо).

Окрім цього, у перші дні Чорної п’ятниці споживачі намагалися зекономити на будівництві, ремонті та оздобленні осель, тож активно купували керамічну плитку і ламінат, змішувачі й кераміку, люстри, будівельні суміші, двері, меблі, текстиль для дому та інше. В умовах очікуваних в країні енергетичних проблем, високим залишався попит на зарядні станції, павербанки, генератори, обігрівачі, туристичні плитки та газові балони. Також можна відзначити стабільне зростання продажів у мережі Епіцентр продуктів харчування, зоотоварів, одягу та взуття і дитячих іграшок.

“Продажі на Чорну п’ятницю традиційно зростають на 30-40%, а середній чек - на 20%. У нинішніх умовах прогнозувати ситуацію з попитом та продажами вкрай важко. Проте згідно з опитуванням, яке компанія проводила напередодні Black Friday-2023, понад 84% покупців очікували старту акції, щоб придбати необхідні товари за вигідними цінами. А динаміка торгівлі в перші дні Чорної п’ятниця продемонструвала, що у нинішні складні часи, коли економічна ситуація в країні залишає бажати кращого, вигідні покупки стають ще більш актуальними”, - коментує директор з роздрібної торгівлі мережі Епіцентр Дмитро Танько.

В компанії також очікують ще більше пожвавлення продажів з п’ятниці 24 листопада по неділю 26 листопада. Цьогоріч саме на ці дати припадатиме завершальний період Black Friday, коли українці традиційно купують активніше.

Довідка. Епіцентр - лідер українського ринку ритейлу з повністю вітчизняними інвестиціями. Станом на листопад 2023 року мережа компанії об’єднує 72 діючих торгових об’єкти під брендами Епіцентр та Нова Лінія в різних регіонах країни. Внаслідок бойових дій торгові центри Епіцентр у Чернігові, Маріуполі, Херсоні та Бучі були повністю знищені. Попри суттєві втрати компанія активно допомагає країні. Загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення в Україну вже перевищила 2 млрд грн.

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