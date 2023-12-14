Унаслідок обстрілів Херсонської області загинула людина, пошкоджено медзаклад

Ще одна людина зазнала поранень.

За минулу добу РФ здійснила 114 обстрілів Херсонської області, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації, завдала і ракетного удару. Одна людина загинула, ще одна поранена.

По Херсону ворог випустив 35 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу, навчальний заклад та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; біснес-центр у Херсоні", – написав він.

В Офісі генпрокурора уточнили, що під час нічного обстрілу загинула жінка. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 13 грудня близько 23:45 військові рф обстріляли село Миролюбівка Херсонського району. За попередніми даними, ворог атакував населений пункт ракетою типу С-300", – йдеться у повідомленні.