«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Унаслідок атаки на Київ пошкоджено медзаклади і будинки, постраждали понад 50 людей
Унаслідок атаки на Київ пошкоджено медзаклади і будинки, постраждали понад 50 людей
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ
Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
ГоловнаСуспільствоВійна

Захисники за добу відбили 23 атаки на Куп'янському напрямку

Найбільшу кількість нападів росіян відбили на Авдіївському напрямку. 

Захисники за добу відбили 23 атаки на Куп'янському напрямку
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Успішно відбили 29 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєвєрного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку армія України продовжує стримувати ворога в районі Новомихайлівки та Красногорівки. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"Відбили 19 атак", – сказав він.

На Мелітопольському напрямку відбили шість атак в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Куп'янському напрямку захисники відбили 21 атаку в районі Синьківки та ще дві – східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському відбили дві атаки росіян в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької. 

На Бахмутському захисники відбили шість атак в районах Іванівського та Андріївки. 

Протягом минулої доби відбулося загалом 120 бойових зіткнень, ворог завдав 17 ракетних і 26 авіаударів, 74 рази стріляв із реактивних систем залпового вогню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies