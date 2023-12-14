Захисники за добу відбили 23 атаки на Куп'янському напрямку

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Успішно відбили 29 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєвєрного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку армія України продовжує стримувати ворога в районі Новомихайлівки та Красногорівки. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"Відбили 19 атак", – сказав він.

На Мелітопольському напрямку відбили шість атак в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Куп'янському напрямку захисники відбили 21 атаку в районі Синьківки та ще дві – східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському відбили дві атаки росіян в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької.

На Бахмутському захисники відбили шість атак в районах Іванівського та Андріївки.

Протягом минулої доби відбулося загалом 120 бойових зіткнень, ворог завдав 17 ракетних і 26 авіаударів, 74 рази стріляв із реактивних систем залпового вогню.