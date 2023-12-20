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Кримські партизани "АТЕШ" виявили військову базу росіян поблизу Євпаторії

"АТЕШ" знову зафіксував розміщення російських військ у Новоозерному.

Кримські партизани "АТЕШ" виявили військову базу росіян поблизу Євпаторії
Фото: "АТЕШ"

Кримські партизани з руху "АТЕШ" знову зафіксували розміщення російських військ у Новоозерному поблизу Євпаторії.

Про це "АТЕШ" повідомили у Телеграмі та поділилися координатами об'єкта.

"Наші агенти змогли повторно пробратися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне Євпаторійського району. В результаті виявили новий командний пункт російських військ, про що свідчать розміщена командна машина і безліч припаркованих автомобілів на цивільних номерах", – йдеться у повідомленні. 

За інформацією партизанів, останні кілька днів на базу передислокували кілька одиниць військової техніки з метою поповнення втрат окупантів, які на півдні України.

"Координати об'єкта: 45.373470, 33.104246", – додали партизани.

У тимчасово окупованому Криму з 2014 року призвали до лав російської армії 44,5 тисячі осіб.

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