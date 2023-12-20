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На заході та півдні України у роботі "Київстару" знову стався збій

Виникли складнощі у роботі голосового зв’язку та мобільного застосунку.

На заході та півдні України у роботі "Київстару" знову стався збій
Фото: РБК

Вранці 20 грудня у "Київстарі" знову виникли проблеми у роботі голосового зв’язку. 

"Зранку 20 грудня у ряді міст на заході і півдні України виникли складнощі із голосовим зв`язком і роботою мобільного застосунку "Мій Київстар", – повідомили у "Київстарі". 

Також додали, що мережа наразі на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки, тому все ще можуть виникати короткочасні складнощі в роботі послуг. 

У компанії повідомили, що працюють над відновленням сервісів і найближчим часом повідомлять абонентів щодо компенсацій. 

Що відомо про збій:

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