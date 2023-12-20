На заході та півдні України у роботі "Київстару" знову стався збій

Виникли складнощі у роботі голосового зв’язку та мобільного застосунку.

Вранці 20 грудня у "Київстарі" знову виникли проблеми у роботі голосового зв’язку.

"Зранку 20 грудня у ряді міст на заході і півдні України виникли складнощі із голосовим зв`язком і роботою мобільного застосунку "Мій Київстар", – повідомили у "Київстарі".

Також додали, що мережа наразі на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки, тому все ще можуть виникати короткочасні складнощі в роботі послуг.

У компанії повідомили, що працюють над відновленням сервісів і найближчим часом повідомлять абонентів щодо компенсацій.

Що відомо про збій: