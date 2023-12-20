На заході та півдні України у роботі "Київстару" знову стався збій

Вранці 20 грудня у "Київстарі" знову виникли проблеми у роботі голосового зв’язку.
"Зранку 20 грудня у ряді міст на заході і півдні України виникли складнощі із голосовим зв`язком і роботою мобільного застосунку "Мій Київстар", – повідомили у "Київстарі".
Також додали, що мережа наразі на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки, тому все ще можуть виникати короткочасні складнощі в роботі послуг.
У компанії повідомили, що працюють над відновленням сервісів і найближчим часом повідомлять абонентів щодо компенсацій.
Що відомо про збій:
- Вранці 12 грудня в роботі мережі "Київстар" стався збій.
- Згодом причиною збою назвали хакерську атаку.
- СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки. Пізніше відповідальність взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек".
- Пізніше з’явилась інформація, що на відновлення роботи оператора “Київстар” може знадобитись тиждень.
- Ввечері 13 грудня абоненти "Київстару" почали повідомляти про відновлення голосового зв'язку.
- Вдень 14 грудня Київстар майже на 99% відновив послуги голосового зв'язку.