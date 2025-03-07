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​Проросійський Джорджеску офіційно висунув свою кандидатуру на президентських виборах в Румунії

До ЦВК Румунії вже почали надходити оскарження реєстрації Джорджеску.

​Проросійський Джорджеску офіційно висунув свою кандидатуру на президентських виборах в Румунії
Проросійський ультраправий політик, кандитат у президенти Румунії Келін Джорджеску
Фото: Inquam Photos/Octav Ganea

Ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску офіційно висунув свою кандидатуру на президентських виборах 2025 року в Румунії.

Про це повідомляє digi24.ro.

Джорджеску прибув подавати заявку в ЦВК Румунії у супроводі дружини та охоронців. Там він звернувся з промовою до своїх прихильників, декілька сотен яких з самого ранку зібралися перед штаб-квартирою ЦВК та чекали на кандидата. 

Після того, як Джорджеску з дружиною покинули ЦВК, його прихильники продовжили перебувати на вулицях, скандуючи “Свободу!”, “Єдність!”, “Ми голосували, ви вкрали!”.

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Видання повідомляє, що до ЦВК вже почали надходити оскарження реєстрації Джорджеску.

"У нього є кілька абсолютно шокуючих заяв для, я кажу, будь-якої людини здорового глузду і доброї волі", - сказав адвокат Богдан Йонеску, який наголосив, що готовий оскаржувати кандидатуру Георгеску в Конституційному суді.

Вибори президента Румунії

  • 24 листопада 2024 у Румунії відбувся перший тур виборів президента. 

  • Із 13 кандидатів більшість голосів отримав ультраправий політик Келін Джорджеску, який балотувався як незалежний кандидат. Друге місце посіла лідерка проєвропейської ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" Олена Ласконі.

  • На початку грудня Конституційний суд Румунії скасував підсумки першого туру президентських виборів через заяви спецслужб про "гібридну атаку" Росії. 

  • 28 грудня стало відомо, що правляча коаліція Румунії призначила дату повторних президентських виборів. Перший тур відбудеться 23 березня, а другий – 6 квітня.

  • 17 січня Вищий касаційний суд Румунії відхилив апеляцію Джорджеску у справі про відміну президентських виборів. Сам Джорджеску перебуває під судовим контролем — йому заборонено залишати країну, а також публікувати у соцмережах фашистські, антисемітські, расистські та ксенофобські матеріали.

  • Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовився розглядати скаргу Джорджеску на рішення Конституційного суду Румунії про відміну результатів першого туру президентських виборів, в якому він переміг.

  • У січні ЄСПЛ вже відхиляв схоже клопотання. 

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