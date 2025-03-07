​Проросійський Джорджеску офіційно висунув свою кандидатуру на президентських виборах в Румунії

До ЦВК Румунії вже почали надходити оскарження реєстрації Джорджеску.

Ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску офіційно висунув свою кандидатуру на президентських виборах 2025 року в Румунії.

Про це повідомляє digi24.ro.

Джорджеску прибув подавати заявку в ЦВК Румунії у супроводі дружини та охоронців. Там він звернувся з промовою до своїх прихильників, декілька сотен яких з самого ранку зібралися перед штаб-квартирою ЦВК та чекали на кандидата.

Після того, як Джорджеску з дружиною покинули ЦВК, його прихильники продовжили перебувати на вулицях, скандуючи “Свободу!”, “Єдність!”, “Ми голосували, ви вкрали!”.

Видання повідомляє, що до ЦВК вже почали надходити оскарження реєстрації Джорджеску.

"У нього є кілька абсолютно шокуючих заяв для, я кажу, будь-якої людини здорового глузду і доброї волі", - сказав адвокат Богдан Йонеску, який наголосив, що готовий оскаржувати кандидатуру Георгеску в Конституційному суді.

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