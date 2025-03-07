​Проросійський Джорджеску офіційно висунув свою кандидатуру на президентських виборах в Румунії

Ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску офіційно висунув свою кандидатуру на президентських виборах 2025 року в Румунії.
Про це повідомляє digi24.ro.
Джорджеску прибув подавати заявку в ЦВК Румунії у супроводі дружини та охоронців. Там він звернувся з промовою до своїх прихильників, декілька сотен яких з самого ранку зібралися перед штаб-квартирою ЦВК та чекали на кандидата.
Після того, як Джорджеску з дружиною покинули ЦВК, його прихильники продовжили перебувати на вулицях, скандуючи “Свободу!”, “Єдність!”, “Ми голосували, ви вкрали!”.
Видання повідомляє, що до ЦВК вже почали надходити оскарження реєстрації Джорджеску.
"У нього є кілька абсолютно шокуючих заяв для, я кажу, будь-якої людини здорового глузду і доброї волі", - сказав адвокат Богдан Йонеску, який наголосив, що готовий оскаржувати кандидатуру Георгеску в Конституційному суді.
Вибори президента Румунії
-
24 листопада 2024 у Румунії відбувся перший тур виборів президента.
-
Із 13 кандидатів більшість голосів отримав ультраправий політик Келін Джорджеску, який балотувався як незалежний кандидат. Друге місце посіла лідерка проєвропейської ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" Олена Ласконі.
-
На початку грудня Конституційний суд Румунії скасував підсумки першого туру президентських виборів через заяви спецслужб про "гібридну атаку" Росії.
-
28 грудня стало відомо, що правляча коаліція Румунії призначила дату повторних президентських виборів. Перший тур відбудеться 23 березня, а другий – 6 квітня.
-
17 січня Вищий касаційний суд Румунії відхилив апеляцію Джорджеску у справі про відміну президентських виборів. Сам Джорджеску перебуває під судовим контролем — йому заборонено залишати країну, а також публікувати у соцмережах фашистські, антисемітські, расистські та ксенофобські матеріали.
-
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовився розглядати скаргу Джорджеску на рішення Конституційного суду Румунії про відміну результатів першого туру президентських виборів, в якому він переміг.
-
У січні ЄСПЛ вже відхиляв схоже клопотання.