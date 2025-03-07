Бессент: Україна повинна усвідомити, що гарантії безпеки Києву надаватиме Європа

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Володимир Зеленський має усвідомити, що гарантії безпеки Україні наддасть Європа.
Про це Бессент заявив у п’ятницю в телеефірі, пише Sky News.
"Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Володимир Зеленський має усвідомити: гарантії безпеки для його країни забезпечуватиме Європа", — цитує видання.
Скотт Бессент сказав CNBC, що ситуація щодо будь-якої мирної угоди щодо війни Росії в Україні є нестабільною.
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