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ЄСПЛ відхилив вимогу Джорджеску зобов'язати Румунію провести другий тур президентських виборів

Суд визнав його запит необґрунтованим.

ЄСПЛ відхилив вимогу Джорджеску зобов'язати Румунію провести другий тур президентських виборів
Ультраправий кандидат другого туру президентських виборів Келін Джорджеску виступає із заяви для ЗМІ після своєї несподіваної пе
Фото: EPA/UPG

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовився розглядати скаргу ультраправого політика Келіна Джорджеску на рішення Конституційного суду Румунії про відміну результатів першого туру президентських виборів, в якому він переміг.

Як пише NewsMаker, Джорджеску вимагав, щоб ЄСПЛ зобов'язав румунську владу провести другий тур голосування відповідно до результатів першого туру. Однак суд визнав його запит необґрунтованим.

У суді кажуть, що Джорджеску не навів жодних фактичних чи правових аргументів на користь свого твердження про політичне втручання у виборчий процес.

  • 24 листопада 2024 у Румунії відбувся перший тур виборів президента. 
  • Із 13 кандидатів більшість голосів отримав ультраправий політик Келін Джорджеску, який балотувався як незалежний кандидат. Друге місце посіла лідерка проєвропейської ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" Олена Ласконі.
  • На початку грудня Конституційний суд Румунії скасував підсумки першого туру президентських виборів через заяви спецслужб про "гібридну атаку" Росії. 
  • 28 грудня стало відомо, що правляча коаліція Румунії призначила дату повторних президентських виборів. Перший тур відбудеться 23 березня, а другий – 6 квітня.
  • 17 січня Вищий касаційний суд Румунії відхилив апеляцію Джорджеску у справі про відміну президентських виборів. Сам Джорджеску перебуває під судовим контролем — йому заборонено залишати країну, а також публікувати у соцмережах фашистські, антисемітські, расистські та ксенофобські матеріали.
  • У січні ЄСПЛ вже відхиляв схоже клопотання. 
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