ЄСПЛ відхилив вимогу Джорджеску зобов'язати Румунію провести другий тур президентських виборів

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовився розглядати скаргу ультраправого політика Келіна Джорджеску на рішення Конституційного суду Румунії про відміну результатів першого туру президентських виборів, в якому він переміг.
Як пише NewsMаker, Джорджеску вимагав, щоб ЄСПЛ зобов'язав румунську владу провести другий тур голосування відповідно до результатів першого туру. Однак суд визнав його запит необґрунтованим.
У суді кажуть, що Джорджеску не навів жодних фактичних чи правових аргументів на користь свого твердження про політичне втручання у виборчий процес.
- 24 листопада 2024 у Румунії відбувся перший тур виборів президента.
- Із 13 кандидатів більшість голосів отримав ультраправий політик Келін Джорджеску, який балотувався як незалежний кандидат. Друге місце посіла лідерка проєвропейської ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" Олена Ласконі.
- На початку грудня Конституційний суд Румунії скасував підсумки першого туру президентських виборів через заяви спецслужб про "гібридну атаку" Росії.
- 28 грудня стало відомо, що правляча коаліція Румунії призначила дату повторних президентських виборів. Перший тур відбудеться 23 березня, а другий – 6 квітня.
- 17 січня Вищий касаційний суд Румунії відхилив апеляцію Джорджеску у справі про відміну президентських виборів. Сам Джорджеску перебуває під судовим контролем — йому заборонено залишати країну, а також публікувати у соцмережах фашистські, антисемітські, расистські та ксенофобські матеріали.
- У січні ЄСПЛ вже відхиляв схоже клопотання.