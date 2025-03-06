ЄСПЛ відхилив вимогу Джорджеску зобов'язати Румунію провести другий тур президентських виборів

Ультраправий кандидат другого туру президентських виборів Келін Джорджеску виступає із заяви для ЗМІ після своєї несподіваної пе

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовився розглядати скаргу ультраправого політика Келіна Джорджеску на рішення Конституційного суду Румунії про відміну результатів першого туру президентських виборів, в якому він переміг.

Як пише NewsMаker, Джорджеску вимагав, щоб ЄСПЛ зобов'язав румунську владу провести другий тур голосування відповідно до результатів першого туру. Однак суд визнав його запит необґрунтованим.

У суді кажуть, що Джорджеску не навів жодних фактичних чи правових аргументів на користь свого твердження про політичне втручання у виборчий процес.