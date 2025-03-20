Іран звільнив французького туриста, який перебував у в'язниці понад 880 днів

Іранський суд засудив туриста до п’яти років ув’язнення за звинуваченнями в шпигунстві

У Ірані із в'язниці випустили французького туриста Олів’є Грондо, який пробув там понад 880 днів (більш ніж 2 роки).

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі Х та пише The Guardian.

Макрон написав, що Олів’є Грондо звільнений і вже перебуває у Франції, але не повідомив жодних подробиць. Видання The Guardian уточнило, що звільнення сталося на Навруз, тамтешній новий рік, у час, коли Іран випускав ув’язнених і раніше.

Жан-Ноель Барро, міністр Європи та закордонних справ Франції, опублікував у мережі фотографію Грондо, який усміхається на борту літака. Чиновник зазначив, що Франція буде "невтомно продовжувати" зусилля, щоб гарантувати звільнення і інших в'язнів, зокрема Сесіль Колер і Жака Паріса, які перебувають в іранській в'язниці із травня 2022 року.

Olivier Grondeau est enfin libre.



Otage en Iran pendant 887 jours, il a retrouvé sa famille, ses proches et son pays. C’est un immense soulagement.



1/3 pic.twitter.com/s7fd0RHsG1 — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) March 20, 2025

Іранський уряд не відразу визнав звільнення Грондо. І, як пише видання, такі звільнення в Ірані зазвичай приходять в обмін на щось. Раніше цього тижня речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Франція заарештувала іранку, яка підтримувала палестинців, але сказав, що Тегеран все ще намагається зібрати більше деталей щодо її справи.

Дотепер неясно, чому Грондо арештували у Ірані, однак відомо, що його затримання почалося після заворушень, викликаних смертю 22-річної Махси Аміні. Жінка померла після того, як її затримали за те, що вона не носила обов’язкову в Ірані хустку або хіджаб. Пізніше слідчі ООН заявили, що Іран несе відповідальність за фізичне насильство, яке призвело до її смерті, що викликало місяці протестів і криваве придушення сил безпеки в країні.

Іранський суд засудив туриста до п’яти років ув’язнення за звинуваченнями в шпигунстві, які він, його родина та уряд Франції рішуче заперечували.

Його утримували у тегеранській в'язниці Евін, де утримують західних громадян, громадян із подвійним громадянством і політичних в'язнів, яких Тегеран часто використовує як розмінну монету в переговорах із Заходом.