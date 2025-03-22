Знак на в'їзді в Покровськ, 06 грудня 2024 р

Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Покровська загинули 2 людини.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, 22 березня о 13:30 війська держави-агресора вкотре обстріляли Покровськ.

На вулиці в одному з житлових кварталів загинув 41-річний чоловік.

Крім того, під час перебування біля будинку травмовано містянку 66 років. Отримані нею поранення виявились несумісними з життям – жінка померла під час евакуації з місця події.

Тип зброї, використаної ворожою армією для атаки на місто, встановлюють.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, за попередню добу унаслідок російських обстрілів загинули двоє мирних жителів Донецької області. Ще дев'ятеро поранені.