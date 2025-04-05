МЗС про удар по Кривому Рогу: це сигнал Москви Вашингтону, що Путін буде продовжувати війну

"Категорично відкидаємо російську брехню про нібито військові цілі цього удару. Факти з місця вчинення злочину свідчать про відсутність будь-яких військових цілей".

Останній удар Росії по Кривому Рогу є сигналом Москви Вашингтону, що лідер Кремля Володимир Путін буде продовжувати війну, йдеться у заяві українського МЗС.

“У пʼятницю, 4 квітня, Російська Федерація нанесла удар балістичною ракетою Іскандер-М по житловому кварталу міста Кривій Ріг, внаслідок якого загинули 18 людей, серед яких 9 дітей. 62 людини, серед яких 12 дітей, дістали поранення різного ступеню важкості”, ‒ нагадали дипломати.

Вони зазначають, що цей обстріл шокував Україну та світ особливою жорстокістю, адже російська балістична ракета, спрямована проти звичайних житлових будинків, дитячих майданчиків та іншої цивільної інфраструктури, була споряджена касетною бойовою частиною для максимального ураження більшої кількості людей.

“Категорично відкидаємо російську брехню про нібито військові цілі цього удару. Факти з місця вчинення злочину свідчать про відсутність будь-яких військових цілей. Метою Росії був цілеспрямований терор проти цивільних людей. Цей удар є черговим воєнним злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права”, ‒ йдеться у заяві.

Цим варварським ударом проти українських цивільних людей і дітей Росія демонструє повну зневагу до міжнародних мирних зусиль за лідерства президента США Дональда Трампа, додали у міністерстві.

“Це сигнал Москви Вашингтону про те, що Путін буде продовжувати війну та вбивати українців, допоки не відчує інший рівень тиску та сили. Україна була та є відданою мирним зусиллям і зробила конкретні кроки на шляху до миру, на відміну від Росії, яка продовжує тягнути час і чинити звірства”, ‒ кажуть у МЗС.

МЗС України вже поінформувало всіх партнерів і міжнародні організації про деталі удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня, тип застосовної ракети й наслідки цього злочину.

“Закликаємо до чітких публічних реакцій, засудження російських звірств, конкретних дій для посилення тиску на Москву та зміцнення України, зокрема посилення протиповітряної оборони та військової допомоги для захисту українських життів. Вдячні тим нашим партнерам, які вже висловилися, чітко засудили дії російських злочинців, надають конкретну допомогу”, ‒ підкреслили в уряді.

Крім того, українська сторона вже ініціювала скликання засідань низки міжнародних організацій для належного реагування на російський обстріл Кривого Рогу та постійних обстрілів житлових районів інших українських міст.