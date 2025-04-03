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Головне за четвер, 3 квітня: бої на Новопавлівському напрямку, Зеленський на Сумщині та Чернігівщині

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, вибухи в Києві. Яким запам’ятається 1135-й день повномасштабної війни.

Головне за четвер, 3 квітня: бої на Новопавлівському напрямку, Зеленський на Сумщині та Чернігівщині
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 3 квітня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16.00 3 квітня на фронті відбулися 62 бої.

Ворог спробував прорватися в районах Розливу і Костянтинополя на Новопавлівському напрямку.

На Покровському 22 рази розпочиналися зіткнення різної інтенсивності.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 квітня – в новині.

3 квітня Володимир Зеленський відвідав Чернігівщину і Сумщину.

За словами глави держави, щодо Чернігівщини вирішили спрямувати додаткові кошти для підтримки прикордонних громад, а також прифронтових. «Наступного тижня урядовці повинні це вирішити: додаткові кошти – відчутні кошти – на кожну таку громаду для найбільш нагальних завдань», - повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Також він зустрівся з бійцями бригад, які виконують завдання на Сумщині та в Курській області РФ.

Докладніше – в новині.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що зустрівся у штаб-квартирі НАТО з держсекретарем США Марко Рубіо.

“Україна повністю віддана миру та зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, тоді як Росія продовжує зволікати. Я також поінформував свого колегу про останні порушення Росією режиму припинення вогню”, - написав Сибіга.

У двох районах столиці прогриміли вибухи. На ринку "Юність" вибух спричинила граната.

У КМДА і поліції повідомили, що загиблих двоє. Вибух трапився в кіоску.

Згодом у КМДА повідомили про другий вибух – у Дніпровському районі.

Подробиці – в новині.

Київська міська рада проголосувала за проєкт рішення про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради.

На початку березня документ подав мер Києва Віталій Кличко.

Згідно з документом, реалізація повноважень виконавчого органу Київради, яким є Київська міська державна адміністрація, може відбуватися лише за підписом міського голови.

Проєкт рішення підтримали 62 депутати, повідомляє "Суспільне".

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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