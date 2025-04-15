Гендиректор Meta Цукерберг виступив у перший день історичного антимонопольного суду в США

Meta може бути змушена продати популярні сайти соціальних мереж Instagram та WhatsApp, які вона придбала понад десять років тому.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг захистив свою компанію від обвинувачень у монополізації ринку соціальних мереж у перший день антимонопольного суду у США.

Про це пишуть Euronews.

Meta може бути змушена продати популярні сайти соціальних мереж Instagram та WhatsApp, які вона придбала понад десять років тому.

У своїх вступних заявах Деніел Метісон, адвокат Федеральної торгової комісії США (FTC), сказав, що Meta “зводить рів” для захисту своїх інтересів, купуючи два стартапи, і використовує своє становище для отримання величезного прибутку.

У відповідь на запитання Метісона Цукерберг сказав, що він “не задоволений” відсутністю прогресу в розробці програми для обміну фотографіями, яка б конкурувала з Instagram через його швидке зростання.

Meta “вклала купу грошей” у додаток після того, як його придбали у 2012 році, продовжив Цукерберг, спростовуючи заяви Метісона про те, що програма не інвестуватиметься.

Основним аргументом FTC є те, що Meta зберегла монополію, дотримуючись стратегії Цукерберга, “висловленої в 2008 році: “Краще купувати, ніж конкурувати”. Дотримуючись цієї сентенції, FTC каже, що Meta “систематично відстежувала потенційних конкурентів і купувала компанії, які вона розглядала як серйозну конкурентну загрозу”.

Придбання Instagram за 750 мільйонів доларів, яке здійснила Meta (раніше Facebook) було першим, коли компанія зберегла свого конкурента працювати як окремий додаток.

До цього Facebook був відомий невеликими “придбаннями-наймами”, коли компанія купує стартап, щоб найняти його талановитих співробітників і закриває придбану компанію.

Через два роки він зробив це знову з додатком для обміну повідомленнями WhatsApp, придбаний за 22 мільярди доларів.WhatsApp та Instagram допомогли Facebook перенести свій бізнес з настільних комп'ютерів на мобільні пристрої та зберегти популярність серед молодого покоління, оскільки з'явилися такі конкуренти, як Snapchat (який він також намагався, але не зміг купити) та TikTok.

Однак FTC має вузьке визначення конкурентного ринку Meta, виключаючи такі компанії, як TikTok, YouTube і службу обміну повідомленнями від Apple, як конкурентів Instagram і WhatsApp.